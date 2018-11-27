وصادف موعد إقامة المعرض بين 14 و24 نوفمبر طقس سيئ، وتسبب في سقوط غزير للأمطار وسيول. وأعلنت الكويت تعطيل العمل بالوزارات والمؤسسات الحكومية يومي 14 و15 نوفمبر، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال الجبري في بيان الاثنين، إنه يعتزم عقد اجتماع مع القائمين على المعرض للاطلاع على أبرز الصعوبات التي واجهته في دورته الحالية والعمل على تطوير ورفع كفاءته في الأعوام المقبلة والتركيز على قيمة المنشورات والكتب المشاركة وجودتها.

وشارك في المعرض أكثر من 500 عارض من 26 دولة بين دور نشر ومؤسسات علمية ومراكز ثقافية وهيئات أكاديمية.

وأقُيم المعرض تحت شعار "القدس عاصمة أبدية لفلسطين" الذي عقدت في إطاره ندوات ثقافية ولقاءات فكرية شارك فيها كتاب وأدباء فلسطينيون، من بينهم وزير الثقافة إيهاب بسيسو.

وقال الجبري في البيان إن المعرض حقق أهدافه المطلوبة بخبرات وأيدي الشباب الكويتي وجسد رؤية (كويت جديدة 2035) بكافة أنشطته وفعالياته.

وأضاف أن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الذي نظم المعرض، وأعضاء لجان المعرض والمتطوعين وكافة المشاركين "ساهموا في نقل صورة مشرفة عن الثقافة الكويتية العربية الأصيلة للعالم أجمع".