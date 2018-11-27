ضمت القائمة المجموعة الشعرية "لا أراني" للمصري أحمد الشهاوي ورواية "اسمي فاطمة" للمصري عمرو العادلي ورواية "اليد الدافئة" للفلسطيني يحيى يخلف ورواية "ترتر" للعراقي نزار عبد الستار ورواية "أرض المؤامرات السعيدة" لليمني وجدي الأهدل ورواية "شارع سالم" للنرويجي نزار آغري.



كما ضمت رواية "بريد الليل" للبنانية هدى بركات والمجموعة الشعرية "كرسي على الزبد" للبناني محمد علي شمس الدين ورواية "الوردة القاتلة" للسعودي إبراهيم شحبي ورواية "غواصو الأحقاف" للسعودية أمل الفاران.



وضمت أيضا كتاب "عمت صباحا أيتها الحرب" للسورية مها حسن وكتاب السيرة الذاتية "الذات بين الوجود والإيجاد" للمغربي بنسالم حميش ورواية "النبيذة" للعراقية إنعام كجه جي.



وكانت الجائزة، التي تعد الأعلى قيمة ماديا بمجال الكتابة عربيا، أعلنت في وقت سابق عن قائمتها الطويلة في فروع "أدب الطفل" و"الفنون والدراسات النقدية" و"التنمية وبناء الدولة".



ويبلغ إجمالي قيمة الجائزة في فروعها المختلفة سبعة ملايين درهم إماراتي (نحو 1.9 مليون دولار).



