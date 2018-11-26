وقال رئيس الوزراء السوداني معتز موسى: "في يوم 25 نوفمبر 2018 ولأول مرة في تاريخ مجلس الوزراء تدرج مقترحات مقدمة من المواطنين عبر الوسائط الاجتماعية في مداولات المجلس. أفكار نيرة قدمت من المواطنين لتوطين صناعة الدواء".

وكان موسى قد ناشد المواطنين السودانيين عبر تويتر بتقديم مقترحات، لمناقشتها في اجتماعات مجلس الوزراء التي انطلقت الأحد الماضي.

وأبدى رئيس الوزراء شكره للاستجابة الواسعة من قبل السودانيين داخل وخارج السودان، معتبرا ذلك سابقة في تاريخ مجلس الوزراء السوداني.

ورحب موسى بآراء وأفكار المواطنين السودانيين، مشيراً إلى أن المتفاعلين من "أبناء الوطن في الداخل والخارج عبر تطبيق واتساب والبريد الإلكتروني، فضلاً عما نشر في الصحف اليومية"، حيث قدم المتفاعلون أفكاراً وصفها موسى بـالهائلة والنيرة بلغت 2400.

وأوضح رئيس الوزراء أن طاقم مكتبه عكف على فرزها وتلخيصها في 14 محوراً، مشددا على أن تلك التوصيات التي وردت وتم استيعابها والنظر فيها، وستظهر في توصيات في كل موضوع من تلك الموضوعات الثلاثة. وأردف: يجب ألا يمر هذا التشاور والتفاعل مرور الكرام".