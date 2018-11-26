وبحسب ما نقل موقع "فوكس نيوز" فإن المرأة التي قادت سيارتها فوق سكة القطار، يوم مساء الأربعاء الماضي، كانت في كامل قواها العقلية، وعزت ما قامت به إلى إرشادات نظام تحديد المواقع "جي بي إس".

وأوضحت الشرطة أن السائقة لم تكن في حالة سكر حين ضبطت على الساعة العاشرة ليلا إثر تلقي اتصال هاتفي للإبلاغ عن العربة الشاردة.

وأزالت الشرطة سيارة المرأة من السكة الحديدية ووجهت للسائقة مخالفة "القيادة المتهورة" من جراء ما قامت به.

وتعرضت المرأة لانتقادات واسعة على المنصات الاجتماعية إذ عاتبها كثيرون على التهور وقالوا إن هذا الفعل كان بوسعه أن يتسبب بحادث مأساوي.

واستغرب معلقون حديث المرأة عن الـ"جي بي إس"، لأن هذا الأخير يتولى الإرشاد على الطرق كما أن المرأة تدرك أيضا أن السكة الحديدية مخصصة للقطار الذي يسير بسرعة كبيرة.