وكان برتولوتشي ولد بمدينة بارما الإيطالية في مقاطعة إميليا رومانا، وفي البداية كانت غايته أن يكون شاعرا كأبيه.

ولتحقيق غايته تلك درس في كلية الأدب الحديث في جامعة روما بين الأعوام 1958 وحتى 1961، حيث بدأ مهنته السينمائية مساعد مخرج لبازوليني، وبعد ذلك بفترة وجيزة، ترك برتولوتشي الجامعة دون الحصول على الشهادة.

وتم اكتشاف عبقرية برتولوتشي مبكراً، حيث كوّن لنفسه أسلوباً مختلفاً في الإخراج، وخاصة في أفلامه (الإنجيل)، و(الشريك)، و(استراتيجية العنكبوت) و(الملتزم) المأخوذ عن قصة للكاتب الإيطالي ألبرتو مورافيا تبرز أيضاً قضية الخيانة.

أما فيلم (التانغو الأخير في باريس) بطولة النجم الشهير الراحل مارلون براندو وماريا شنيدر فلقد كان جريئا في طرحه بطريقة وصلت إلى حد الاستنكار ما جعلت مارلون براندو يعتذر للجمهور عن بطولته له.

ولكن وبعد عرض "التانعو الأخير في باريس" في مهرجان نيويورك السينمائي عام 1972 كتبت بولين كيل، الناقدة الأميركية الأكثر شهرة وتأثيرا حتى وفاتها عام 2001، لتقول: "يجب أن يحفر هذا التاريخ في ذاكرة السينما".

وفي ثلاثيته المتوالية "الإمبراطور الأخير" و"السماء الواقية" و"بودا الصغير" التي يخرج بها عن قوانين الزمان والمكان، إلا أن المشاهد يشعر بالحميمية مع الحدث، ويغوص في الصورة بلغته السينمائية الخاصة.