وأوضحت نوارة نجم تغريدة على تويتر أنها خلعت حجابها منذ عام، وأنها كانت تتوقع الهجوم عليها عندما ينتشر الخبر كما حدث مؤخرا.

وتابعت بقولها: "أنتم طبعا لاتفقهون عبارة (أنا حرة) لأنكم لستم أحرار.. أنتم مثيرون للشفقة".



ونوهت إلى أنها لم تسمع في حياتها أن أحدا انتقد رجلا لأنه حلق لحيته أو بالعكس أطلقها، وأن لم تسمع بانتقاد أحد لرجل ارتدى الجلابية أو خلعها، متسائلة: " من أعطاكم حق انتهاك السيدات واقتحام حياتهن".



تجدر الإشارة إلى أن نوارة نجم، هي ابنة الكاتبة والناقدة صافيناز كاظم، وصاحبة المدونة الشهيرة جبهة التهييس الشعبية، ومؤلفة كتب "عش ع الريح" سنة 2009، "الوثائق التي هزت العالم: وثائق ويكيليكس" سنة 2010.