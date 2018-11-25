ويتنافس العروسان للحصول على جائزة كبرى لإقامة حفل زفاف فخم برعاية كاملة ورحلات شهر العسل إلى جزر المالديف وسابورو في اليابان بقيمة 2 مليون باهت (60،400 دولار تقريبًا).

وبالنسبة للعرائس، وهن يتزين بأثواب الزفاف، فما عليهن سوى تغطية ثلثي السباق بالركض مسافة كيلو مترين صعوداً ونزولاً على الطريق السريع، قبل الالتقاء بنصفها الآخر لحملهن إلى خط النهاية.

ووصل الزوجان سيسوري سونغبراسيرت وعروسه وسن ثاتنامول إلى خط النهاية بزمن قدره في 27.43 دقيقة ، قائلين إنهم "يهرولون من أجل تحقيق حلم حياتهم".

أما بالنسبة للعرسان الآخرين، ربما يؤجلون عرسهم عاما آخر للمشاركة في السباق أملا في حظ أفضل في العام المقبل.