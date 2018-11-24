وذكرت صحيفة "حرييت" التركية، السبت، أن اللص استعان بـ"ملقط" وبطاقة ائتمان مزورة لفتح كوة الإيداع في جهاز الصراف الآلي، ثم تعطيلها وسرقة ما تطاله يده.

ونجحت هذه الطريقة، وفق الصحيفة، في سرقة 500 جهاز صراف آلي بالعاصمة التركية، أنقرة، دون أن يلقى القبض على اللص.

ولكن وبعد أن بدأت الشرطة في تلقي شكاوى من أشخاص قالوا إنهم أودعوا أموالهم في أجهزة الصراف الآلي، لكنها لم تصل إلى حساباتهم، بدأت بفحص 45 جهاز صراف آلي وراجعت تسجيلات كاميرات مراقبة لـ200 جهاز صراف آلي، لتتمكن أخيرا من تحديد هوية اللص والقبض عليه.

ونشرت الصحيفة التركية فيديو سجلته كاميرا مراقبة يظهر اللص وهو يقوم بسرقة أحد أجهزة الصراف الآلي، قبل أن يتم القبض عليه من قبل عناصر شرطة تنكروا بزي عمال نظافة.