وكان الزوجان هارولد وتينا إهرنبرغ، يستعدان للاحتفال بعيد الشكر، عندما وجدا البطاقة التي نسيا أمرها تماما.

ولدى مراجعة الموقع الإلكتروني لليانصيب، اكتشف الزوجان أن رقم البطاقة فائز بالجائزة الكبرى وقدرها 1.8 مليون دولار.

وقال هارولد إنه استغرق وقتا للتحقق من الأرقام عدة مرات، قبل أن يدرك أن بطاقته ربحت بالفعل هذا المبلغ الكبير.

وكان أمام هارولد وزوجته أسبوعان فقط للاستفادة من البطاقة قبل أن تنتهي صلاحيتها، إذ ربحت بتاريخ 6 يونيو الماضي.

وحصل الزوجان فعلا على مبلغ 1.3 مليون دولار بعد اقتطاع الضرائب، وقالا إنهما سيحتفظان بالمبلغ لفترة ما بعد التقاعد.