وقال مكتب قائد شرطة مقاطعة وينتاه في بيان، إن المراهقين ويبلغان من العمر 14 و15 عاما، سرقا الطائرة أحادية المحرك من مهبط طائرات خاص في بلدة جنسن الصغيرة في شمال شرق يوتا، وفق ما نقلت رويترز.

وحلق المراهقان على ارتفاع منخفض فوق الطريق السريع 40، وقد شوهدا فوق منطقة جوشر على بعد نحو 50 كيلومترا غربي المنطقة التي أقلعا منها.

وأضاف المكتب، أنهما فكرا في مواصلة الطيران غربا إلى منطقة أكثر سكانا في يوتا، لكن قررا العودة والهبوط في مطار فيرنال المحلي على بعد نحو 25 كيلومترا من منطقة الإقلاع.

وألقت الشرطة القبض على المراهقين بالقرب من المطار، وأودعتهما في مركز للشباب بالمنطقة، دون أن يذكر بيان المكتب التهم الموجهة لهما.