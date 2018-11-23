وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الجمعة، أن رجل المزادات الشهير في ولاية كاليفورنيا، دان دوستون، كشف عن الأمر خلال فيديو نشره على حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، الأسبوع الماضي.

وقال إنه أثناء مشاركته في مزاد سيارات خيري، اقتربت منه سيدة، وقالت له :"لدي قصة أريد أن أخبرك إياها"، مضيفة "زوجي اشترى من أحد مزاداتك خزنة مستعملة بمبلغ 500 دولار".

وتابعت أن الخزنة لم تكن فارغة، بل كان فيها 7.5 مليون دولار أميركي نقدا.

ولم يكشف دوستون، الذي يقدم أيضا برنامج تلفزيونيا خاصا بالمزادات، هوية مشتري الخزنة المحظوظ أو المرأة التي أخبرته بالقصة، ولم يذكر متى أو أين تم شراء الخزنة.

لكن الأمر لم ينته هنا، إذ سرعان ما خاطب محامي السيدة، قائلا إنه يمثل المالكين الأصليين للخزنة وما فيها من أموال، عارضا دفع مبلغ 600 ألف دولار عليها مقابل إعادة بقية المبلغ.

وقال إن المرأة وزوجها رفضا العرض، لكنهما قبلا عرضا ثانيا بمبلغ 1.2 مليون دولار مقابل إعادة 6.3 مليون دولار.