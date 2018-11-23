ويبدأ الفيديو بلقطات عامة للمدينة، التي غطت سماءها الغيوم والبرق، ثم أظهرت لقطات أخرى التقطت من داخل المسجد الحرام، الأمطار وهي تهطل في وقت يضيء البرق الليل.

وكتب الحساب في تغريدة مرفقة بالفيديو :" أمطار المسجد الحرام فجر #اليوم_الجمعة".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية " واس":"هطلت فجر اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة على مكة المكرمة والمراكز التابعة لها".

وتوقعت الأرصاد الجوية أن تظل الفرصة مستمرة، الجمعة، لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وذكرت إدارة الدفاع المدني في المدينة، أنها طبقت خطة الطوارئ والأمطار المعدة مسبقا، تضمنت نشر الوحدات في الميادين المحددة احترازيا بعد تلقي مركز التحكم والتوجيه يفيد بهطول أمطار مصحوبة بزوابع رعدية.

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني، نايف الشريف، أن الخطة تشمل نشر فرق الإنقاذ ودوريات السلامة والمعدات المساندة في الميادين والمواقع المحددة مسبقا احترازيا.

ولفت إلى أنه جرى تمرير البلاغ للجهات المساندة للاستعداد والتهيؤ وتشغيل غرفة التنسيق بتواجد مندوبي الطوارئ لدى الجهات المعنية، ومباشرة عدة بلاغات احتجاز بداخل تجمعات للمياه جرى التعامل معها.