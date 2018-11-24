وقال المصدر، إن الحادث وقع يوم الخميس من الأسبوع الماضي في هاكني بشرق لندن، مضيفا أن الضحية شخص مجهول.

ويظهر في الفيديو رجلا ساقطا أرضا وغارقا في بركة من الدماء، فيما كان ضباط شرطة ومارة يحاولون مساعدته وتقديم الإسعافات الأولية.

ومع تقريب عدسة الكاميرا، يمكن رؤية ساطور كبير تم طعن ظهر الضحية به مقتحما سترته.

ولحسن حظ الرجل، أنه نجا من الموت بأعجوبة، بعد أن تم نقله على وجه السرعة إلى أحد المستشفيات المحلية.

وقال متحدث باسم شرطة لندن، إنه تم إلقاء القبض على رجلين (19 و23 عاما) متورطين في طعن الشاب البالغ من العمر 25 عاما.