وسيبدأ عرض الفيلم في قاعات السينما ابتداء من يوم 19 يوليو 2019، بمشاركة أسماء كبيرة في عالم الفن، والتي ستنفذ أصوات الشخصيات الكرتونية.

وسيقوم الممثلان دونالد غلوفر بدور "سيمبا"، وجيمس إيرل جونز بدور "موفاسا"، على أن تنفذ النجمة الشهيرة بيونسيه صوت "نالا".

ويكشف "التريلر" أن الأحداث الواردة في النسخة الجديدة لن تختلف كثيرا عن الفيلم الأصلي، الذي ترجم إلى العديد من اللغات.

ومن المتوقع أن يحطم الفيلم، البالغ من العمر 24 عاما والذي يعتبر واحدا من أنجح أعمال ديزني، أرقاما قياسية بعد إطلاقه في قاعات السينما.

ويعد "الأسد الملك" من أشهر أعمال الرسوم المتحركة، حيث طرح للمرة الأولى عام 1994 على شكل كارتون.

واستحوذت ديزني على شباك التذاكر بأفلام الرسوم المتحركة أو الأفلام المبنية على قصص الشخصيات الكارتونية، من بينها شخصيات أبطال مارفيل مثل (ستار وورز) والأميرات والقراصنة والأفلام الموسيقية.