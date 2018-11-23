أبوظبي - سكاي نيوز عربية أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، القبض على متنكر بملابس نسائية، قام برش مادة بترولية على سيارة متوقفة بأحد أحياء محافظة جدة، وقام بإشعال النار فيها مما نتج عنه احتراقها، بحسب ما أعلن متحدث إعلامي.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية، أن شرطة منطقة مكة المكرمة، قامت بعد تداول مقطع فيديو عن الجاني عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بالتحريات وإجراءات البحث والاستدلال لتحديد هويته.
وأضاف البيان، أن الجاني مواطن في العقد الثالث من العمر، وتم القبض عليه، وقد جرى إيقافه وإحالة القضية إلى النيابة العامة.