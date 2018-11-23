ونقلت وكالة الأنباء السعودية، أن شرطة منطقة مكة المكرمة، قامت بعد تداول مقطع فيديو عن الجاني عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بالتحريات وإجراءات البحث والاستدلال لتحديد هويته.



وأضاف البيان، أن الجاني مواطن في العقد الثالث من العمر، وتم القبض عليه، وقد جرى إيقافه وإحالة القضية إلى النيابة العامة.