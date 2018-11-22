وشملت القائمة كتاب (النفط بين إرث التاريخ وتحديات القرن الحادي والعشرين) للسعودي ماجد عبد الله المنيف، وكتاب (كراهية الإسلام! كيف يصور الاستشراق الجديد العرب والمسلمين) للأردني فخري صالح.

وضمت أيضا كتاب (الديني والدنيوي.. نقد الوساطة والكهنتة) للمغربي عبد الإله بلقزيز، وكتاب (التطرف) للأردني إبراهيم غرايبة، وكتاب (غاندي وقضايا العرب والمسلمين) للبحريني عبدالنبي الشعلة، وكتاب (التداوي بالفلسفة) للمغربي سعيد ناشيد.

وقالت الجائزة في بيان إن هذه الأعمال الستة اختيرت من بين 173 عملا تقدمت للمشاركة هذا العام أغلبها من السعودية والبحرين والأردن والمغرب.

وكانت إدارة الجائزة أعلنت في الأيام القليلة الماضية عن القائمة الطويلة لفرعي (الفنون والدراسات النقدية) و(أدب الطفل) فيما ينتظر أن تعلن قريبا عن باقي الفروع التسعة للجائزة.

ويبلغ إجمالي القيمة المالية للجائزة 7 ملايين درهم إماراتي (نحو 1.9 مليون دولار).