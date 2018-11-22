وبحسب موقع "برلمان"، فإن الضحية صعد إلى سطح إحدى البنايات في حي البرنوصي حتى ينقذ ابن خالته التي قررت أن تضع حدا لحياتها بعد شجار مع العائلة.

ولم ينتبه الشاب إلى حركته على سطح البناية وهو يحاول إنقاذ ابنة خالته، فسقط إلى الأسفل وأصيب بجروح بليغة قبل أن يفارق الحياة.

وأصيبت الفتاة، البالغة من العمر 14 عاما، بجروح خطيرة أثناء محاولة الانتحار، وترقد في المستشفى منذ يوم الأربعاء، وفق التقارير الإعلامية المحلية.

وذكر المصدر أن الفتاة دخلت في شجار مع العائلة بسبب عدم رضاها عن الملابس التي التي تم شراؤها في ذكرى المولد النبوي.

وخلف رحيل الشاب استياءً واسعا، إذ اعتبره كثيرون رمزا للإيثار والتضحية لكن بعض المعلقين قالوا إن المطلوب هو أن تقوم فرق متخصصة بالتدخل في مثل هذه الحالات.