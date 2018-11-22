وقالت الصحيفة، إن الرجل الذي عرّفته باسم "رياسات" فقط، قتل زوجتيه، بسبب الخلافات المستمرة بينهما، قبل أن يلوذ بالفرار إلى مكان مجهول.

وقالت مصادر الشرطة إن الزوجة الأولى تدعى نسرين وهي أم لستة أطفال، بينما أنجب من زوجته الثانية أربعة أطفال.

وقامت الشرطة بنقل جثتي الزوجتين إلى المستشفى، لإكمال الإجراءات الطبية والقانونية، فيما لا يزال البحث جاريا عن الزوج القاتل.