وبحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الفيديو يظهر سائق رافعة شوكية وهو يتقدم بين قسمين من الرفوف.

ومن إن لمست الرافعة جانبا من الرفوف حتى انهارت بشكل كامل وتحولت إلى ركام كبير في المستودع.

وحقق الفيديو انتشارا واسعا، إذ شاهده أكثر من نصف مليون شخص في غضون أيام كما تمت مشاركة الرابط أكثر من 10 ألف مرة.

ولم يتضح ما إذا كان السائق قد أصيب في انهيار الرفوف الفارغة، لاسيما أن الرافعة لم تعد ترى نهائيا بعد التهاوي المفاجئ.

وعاتب معلقون السائق على عدم الانتباه، فيما قال آخرون إن المشكلة تكمن في عدم تركيب الرفوف على نحو جيد حتى أنها سقطت بمجرد اصطدام طفيف.