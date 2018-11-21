وأورد المصدر أن طول الفتاة، التي لا تزال تدرس في الفصل السادس من الابتدائي يصل إلى 2.1 متر، وتقول زهانغ زيو إنها تأمل أن تصبح لاعبة محترفة في كرة السلة مستقبلا.

وبحسب موسوعة غينيس، تصل قامة أطول فتاة في الوقت الحالي إلى 1.88 متر ويعود اللقب للفتاة البريطانية سوفي هولنز البالغة من العمر 12 عاما.

وتحتاج عائلة زهانغ إلى تقديم طلب رسمي لدى موسوعة غينيس حتى يجري الاعتراف بها بمثابة أطول فتاة في العالم.

ومن المرجح أن يكون طول الفتاة أمرا وراثيا فطول والديها يصل إلى قرابة متر و80 سنتمترا، ويتوقع أن تزداد زهانغ طولا على اعتبار أن نموها لم يكتمل بعد.

ومن طرائف هذا الطول أن زهانغ أصبحت أطول من نجمها المفضل في كرة السلة ليبرون جيمس، 33 عاما، الذي لا يتجاوز طوله 2.03.

وأبدت الفتاة الطويلة شغفا بالرياضة منذ سن الخامسة تحت تأثير من والدتها، يو يينغ، وهي لاعبة سابقة في منتخب الصين للنساء لكرة السلة ومدربة حالية لفريق محلي.