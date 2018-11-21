وذكرت مجلة ذا هوليوود ريبورتر وموقع (تي.إم.زي) المعني بأخبار المشاهير ومجلة بيبول نقلا عن مصادر لم تكشف عن أسمائها القول إن دي نيرو (75 عاما) وهايتاور (63 عاما) يعيشان منفصلين منذ بعض الوقت.

ولم يرد متحدث باسم دي نيرو على طلب للتعقيب، وفقا لما ذكرت رويترز.

ودي نيرو هو ممثل ومخرج ومنتج أميركي من أصول إيطالية ولد في مدينة نيويورك في 17 أغسطس 1943.



ويعتبر أحد أفضل الممثلين في تاريخ السينما الأميركية على مر العصور، وقد حصل على جائزة الأوسكار مرتين، الأولى كأفضل ممثل ثانوي عام 1974 عن دور فيتو كورليوني الشاب في الجزء الثاني من فيلم العراب، والثانية كأفضل ممثل رئيسي عن فيلم الثور الهائج عام 1980.