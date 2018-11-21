وستكون رسالة الممثلة البالغة من العمر 14 عاما لزعماء العالم هي "انصتوا لنا".

وقالت براون لرويترز في الأمم المتحدة: "أود أن أثير قضايا بشأن التعليم والعنف ووضع حد للعنف والتنمر.. والتأكد من أن الأطفال يعيشون في بيئة آمنة ويحصلون على مياه نظيفة... لكنني ما زلت أتعلم بشأن ما أنا شغوفه بشأنه".

وسبق أن تحدثت براون، التي ترشحت لجائزة إيمي، إذ تلعب دور فتاة تتمتع بقوى خارقة تحاول المساعدة في إنقاذ صبي مفقود في مسلسل (سترينجر ثينجز)، عن التنمر.

وفي العام الماضي حذفت حسابها على التوتير بعد سلسلة من التعليقات المليئة بالكراهية.