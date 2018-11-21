وكرم المهرجان في الافتتاح المخرج الروسي بافيل لونجين، كما كرم المخرج البريطاني بيتر غريناواي والممثل المصري حسن حسني بمنحهما جائزة فاتن حمامة التقديرية وكذلك الموسيقي المصري هشام نزيه بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز.

وفي لفتة وفاء تجاه صناعه، كرم المهرجان الناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله المدير الفني للمهرجان.

وعلى مدى 10 أيام يقدم المهرجان نحو 160 فيلما من 59 دولة من بينها 16 فيلما ضمن المسابقة الدولية من مصر وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا والمجر وسلوفينيا واليونان وفيتنام وقازاخستان وكولومبيا والصين.

ومن أبرز إضافات الدورة الجديدة (عروض منتصف الليل) وهي مجموعة من أفلام الرعب والإثارة التي يعرض المهرجان واحدا منها كل يوم في حفلة الثانية عشرة مساء.

وتستمر الدورة الأربعون للمهرجان حتى التاسع والعشرين من نوفمبر.