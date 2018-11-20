وأرسلت وكالة اللوجستيات الدفاعية التابعة للوزارة نحو 300 ألف رطل من الأطعمة إلى القوات الأميركية المتمركزة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا وعلى الحدود الجنوبية الغربية.

وتضمنت الشحنة اللوجستية: ما يقرب من 10 آلاف ديك رومي كامل، و52 ألف رطل من الديك الرومي المشوي و74 ألف رطل من لحم البقر و22 ألف رطل من لحم الخنزير و68 ألف رطل من الروبيان و16 ألف من البطاطا الحلوة و81 ألف فطيرة و19 ألف قطعة كعك و 8 آلاف جالون من البيض.

وقال الجنرال مارك سيمرلي، الذي يشرف على العمليات اللوجستية الضخمة في وزارة الدفاع "إن العديد من الرجال والنساء العسكريين الأميركيين بعيدون عن ديارهم في عيد الشكر هذا، بينما يقدمون التضحيات لتأمين حريتنا وحماية حدودنا الجنوبية".