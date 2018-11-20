ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، الاثنين، شريط فيديو لمباراة بين فريقين، وصلت إلى مرحلة الركلات الترجيحية، وبعد أن أطلق الحكم صافرته تقدم لاعب أحد الفريقين ليسدد ركلته في مرمى الخصم.

وفجأة ظهر كلب إلى جانب المرمى وسار بمحاذاته في اللحظة التي ركل فيها اللاعب الكرة لتصطدم بالكلب وتبتعد عن الشباك، وتهدر الركلة.

ولم تذكر الصحيفة اسمي الفريقين أو مكان إجراء المباراة.