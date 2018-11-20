وذكرت شركة "AW Hainsworth"، التي صممت الملابس الخاصة بالأميرين وليام وهاري في حفل زفافهما، أن التصميم الجديد يتغلب على المشكلات التي يشكوى منها أقارب الموتى، في التوابيت التقليدية، وفق ما أوردت صحيفة "تلغراف" البريطانية، الاثنين.

وتتمحور الشكاوى حول مظهر التوابيت القاسية والباردة، فضلا عن زواياها الحادة.

وقالت مديرة التسويق في الشركة، جولي غرينو، إن التابوت الصوفي هو بديل فريد للأصناف التقليدية التي اعتاد الناس على استخدامها، مضيفة "وجدنا أن كثيرين يجدونها مريحة للغاية، فهي ليست مخيفة".

وأكدت أن التوابيت قابلة للتحلل بنسبة 100 %، بصورة طبيعية في الأرض بعد الدفن، أو يمكن حرقها دون إصدار دخان ضار بالبيئة.

وتتكون التوابيت من ثلاثة طبقات من الصوف المأخوذ من الأغنام، إلى جانب طبقة من الورق المقوى، وبطانة من القطن.

وفي حين اعتبرت الشركة أن التابوت براءة اختراع، إلا أنه يعتقد أن فكرته تعود إلى القرن السابع عشر.