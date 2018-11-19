وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن الحادث وقع يوم الأحد، بالقرب من قرية هيريرولا في غرب مقاطعة كاسيريس، مشيرة إلى أن السلطات شرعت في إجراء تحقيق في الحادث.

ويرصد الفيديو السقوط المتتالي لعدة كلاب من الحافة، فيما كانت أخرى تتشبث بالغزال في محاولة لإنقاذ نفسها من الموت المحقق.

وتدخل الصياد، الذي فشل في إنقاذ عدد من كلابه، في نهاية المطاف ليطعن الغزال بسكين، لينهي مسلسل "السقوط الكبير".

وهاجمت منظمات تعنى بشؤون الحيوانات، الصياد الذي أرسل كلابه دون أدنى تفكير إلى "فخ الغزال"، مما تسبب في "مجزرة"، واصفة إياه بـ"القاتل"، ومطالبة بتطبيق أقصى العقوبات في حقه.

ولم توضح الصحيفة ما إذا كانت الكلاب كلها قد نفقت بعد السقوط، إلا أن متحدثا باسم اتحاد الصيد الملكي الإسباني أوضح أن الكلاب عولجت في مكان الحادث من قبل "محترفين" قبل نقلها إلى جراحين بيطريين.