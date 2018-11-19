فحسب صحيفة "حرييت" التركية، استخدم المهاجمون سكينا يبلغ طولها 63 سنتميرا، ويمكن طيها وإخفائها داخل حزام جلدي يوضع على الخصر، دون أن يلاحظ أحد أنها سلاح أبيض فتاك.



وتعرف تلك السكين الطويلة في سوريا باسم "الشنتيانة"، وتستخدم عادة في المشاجرات الجماعية، أو بهدف السرقة أو القتل أو افتعال المشاكل وترويع الأهالي.



وعندما داهمت الشرطة التركية، شقة السوريين الثلاثة، وجدت صعوبة في اكتشاف مكان "الشنتانية" التي سمعوا عنها من الأشخاص الذين تعرض للسرقة والهجوم، وبعد بحث مضن استطاعوا العثور عليها في الحزام الجلدي.