وقالت تقارير المحلية إن فرق الإنقاذ أجلت 39 شخصا من منازلهم، مشيرة إلى أن هذا الحادث لم يخلف إصابات بين السكان.

ويبرز الفيديو، الذي التقطه أحد الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، الموجات الهائلة التي تجتاح البحر وتصطدم ببناية شاهقة، مقتلعة بعض الشرفات.

كما خلف البحر المضطرب خسائر مادية بالساحل الجنوبي للجزيرة، بعدما حطم نوافذ مطعم يتواجد بأحد الفنادق.

ووفقا لوكالة الأرصاد الجوية الإسبانية، فإنه تم خفض حالة التأهب فيما يتعلق بالموجات في جزر الكناري، من الدرجة البرتقالية إلى اللون الأصفر، مشيرة إلى أنه من المتوقع استمرار هذا الاضطراب حتى صباح الاثنين.