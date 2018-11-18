ومن بين فوائد ماء الأرز الغني بالنشا، أنه يعزز نمو الخلايا ويحفز تدفق الدم ويحافظ على البشرة ناعمة ومشرقة، كما أنه غني بالفيتامينات التي تساعد على الحد من تصبغ البشرة الداكنة.

واستعرض موقع "ستاندرد ميديا" البريطاني 5 فوائد "مذهلة" لماء الأرز، هي:

يخفف حب الشباب

وفقا لدراسة أجراها عام 2002 قسم السموم في جامعة فريجي في بروكسل، فقد وُجد أن المرضى الذين يعانون من التهاب الجلد تحسنوا بعد الاستحمام في ماء الأرز لمدة 15 دقيقة على الأقل مرتين في اليوم.

ويساعد ماء الأرز في الشفاء من حب الشباب ويهدئ الاحمرار. وينصح بتبريده ثم وضعه على الوجه باستخدام قطعة قماش قطنية، وشطفه بعد 10 دقائق.

يزيل البقع الداكنة

يساعد ماء الأرز على التخلص من البقع الداكنة التي تظهر عادة مع التقدم في العمر، وهي أحد علامات الشيخوخة، بالإضافة إلى مفعوله الكبير في إزالة التصبغات الناجمة عن التعرض لأشعة الشمس.

ويعمل ماء الأرز كذلك على تلطيف ملمس الجلد ويكبح تصبغه ويشده ويقلل من أحجام المسام ويترك الجلد ناعما.

منظف للوجه

يتحقق ذلك من خلال غمس قطعة قماش قطنية في ماء الأرز وتدليك الوجه بها لدقيقتين وتركه يجف. وهذا يكفي لجعل جلد الوجه مرنا وناعما ومشعا لساعات طويلة.

ولأن ماء الأرز يحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن المفيدة، فإنه يساعد على تنشيط البشرة والحفاظ عليها ناعمة ومشرقة.

تحسن "مرونة الشعر"

يساعد ماء الأرز على تشذيب وتحسين مرونة الشعر، فقد اكتشف باحثون أن استخدامه كعلاج للشعر يوفر فوائد كبيرة، مثل تقليل التقصف وزيادة كتلة الشعر وغزارته.

وينصح بعد استخدام الشامبو والبلسم، بشطف الشعر بماء الأرز مما يعطيه لمعانا أكثر، كما أنه يساعد على إبقاء الشعر قويا وصحيا لفترة أطول.

تنعيم الشعر

يمكن إضافة زيت إكليل الجبل أو اللافندر أو الجيرانيوم إلى ماء الأرز ووضعه على الشعر، وتركه لمدة 10 دقائق، ثم غسله.

فهذه الخلطة الغنية بالأحماض الأمينية من شأنها تحسين حجم الشعر وقوته. ويعمل ماء الأزر على موازنة مستويات الحموضة في الشعر، لا سيما وأنه لا يحتوي على أي مواد كيماوية أو مواد حافظة.