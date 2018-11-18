وقال مصدر إن الشرطة في مدينة سانتا آنا بولاية كاليفورنيا الأميركية تبحث عن امرأة، اعتدت على موظفة ماكدونالدز الشهر الماضي، وفق ما ذكر موقع "ميرور" البريطاني.

وأظهر الفيديو، الذي انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، المرأة وهي تعنف وتتصارع مع الموظفة، بعد أن رفضت طلبها للحصول على أكياس إضافية من "الكاتشب".

وتدخل أحد زملاء الضحية لتفريق المشاجرة وإبعاد المرأة، التي يبدو أنها كانت غاضبة جدا، قبل أن يظهر على الفيديو رجل، يعتقد أنه كان يرافق المرأة، ويقوم بإخراجها من المكان.

وقالت الشرطة إنها تبحث عن الرجل الذي ظهر في آخر الفيديو، قائلة: "إنه ليس في ورطة.. نحن ممتنون للخدمة التي قدمها، لقد أوقف الهجوم".

وتابعت: "سنتابع المرأة فقط.. لا يوجد مبرر لتعنيف شخص لا لسبب إلا لأنه لم يمنحك كمية كافية من الكاتشب".