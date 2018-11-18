وتساقطت نحو 30 عربة من قطار خرج عن مساره، السبت، خلال سيره على جسر في بلدة بيرومفيل في ولاية جورجيا الأميركية، حيث يعيش نحو 500 شخص.

وقال رئيس قسم الإطفاء، بريت واليس، لمحطة "WMAZ"، إن ما بين 15 إلى 30 عربة سقطت على الطريق السريع "جورجيا 90"، لافتا إلى أن تقارير أوضحت أن بعض هذه العربات كانت محملة بغاز البروبان.

وأوضحت مصادر في السكة الحديد، أن القطار كان يضم 72 عربة محملة بأشياء، لم تذكرها، بالإضافة إلى 69 عربة فارغة.

وقد تم إجلاء جميع سكان المدينة، لحين تقييم أضرار الحادث الذي وقع في السابعة صباحا، ولم تنجم عنه أية إصابات، إلا أنه تسبب في إغلاق عدد من الطرق لتقييم الأضرار.