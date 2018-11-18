ونشر بيبر على حسابه في موقع إنستجرام صورة له مع بالدوين وهي تمسك بيده وعلق عليها قائلا: "زوجتي رائعة".

كانت تقارير قد أشارت هذا الصيف إلى خطبة المغني الكندي بيبر وبالدوين (21 عاما) وهي ابنة الممثل ستيفن بالدوين.

وفي سبتمبر، ذكرت وسائل إعلام أنهما حصلا على تصريح بالزواج في الولايات المتحدة، فيما غيرت بالدوين اسمها على حساب إنستغرام إلى هايلي بيبر.

وبيبر (24 عاما) هو ثاني مغني يصل عدد متابعيه على "تويتر" إلى 100 مليون بعد المغنية كاتي بيري. وتعد إسطواناته من بين الأكثر مبيعا بين أشهر المغنين في العالم.

ويحرص الملايين على متابعة الحياة العاطفية لبيبر، الذي ظل على علاقة بمغنية البوب سيلينا غوميز لسنوات.