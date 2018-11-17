ولد صغير القرد المانغابي ذهبي البطن، والذي يعود أصل سلالته إلى غابات غرب أفريقيا، في 22 أكتوبر / تشرين أول الماضي.

وفي السياق، قال الناطق باسم حديقة حيوان بوداسبت، زولتان هانغا، إن الرضيع لم يحمل اسما بعد كما لم يتحدد نوعه، لأن القائمين على رعايته لا يريدون إزعاج القروج لفحص الوليد.

وأضاف هانغا أن 12 حديقة حيوان في العالم فقط لديها قرود المانغابي ذهبية البطن.

يشار إلى أن أسلاف والد القرد الرضيع من حدائق حيوان في الولايات المتحدة بينما أسلاف والدته من حدائق حيوان في أوروبا. وبالتالي يسهم القرد الرضيع في المحافظة على التنوع الجيني بين أفراد السلالة في الحظائر.

وأوضح هانغا أن الوضع الدقيق لهذه السلالة في البرية غير معروف.