ووصل ميسي، الجمعة، إلى دبى برفقة زوجته، أنتونيلا روكوزو، وأولاده بعد حصوله على إجازة قصيرة إثر توقف المنافسات بسبب أسبوع الفيفا، قبل العودة من جديد إلى تدريبات الفريق الكتالوني.

وقام ميسي رفقة أسرته بزيارة معالم دبي السياحية، ومنها مشروع دبي باركس آند ريزورتس، وحديقة ليغو لاند بدبي، وفقا لما ذكره الحساب الرسمي على "تويتر" للمكتب الإعلامي لحكومة دبي.

ويستعد النجم الأرجنتيني لقيادة البارسا لخوض المواجهة المرتقبة أمام فريق أتلتيكو مدريد، في الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني، المقرر لها يوم 24 نوفمبر الجاري.