ووافقت جورجينا على طلب مهاجم يوفنتوس الإيطالي، بل إنها بدأت في الإعداد لحفل الزفاف بالبحث عن فستان مناسب، وفق صحيفة "كوريو دا مانها" البرتغالية واسعة الانتشار.

والتقطت صور لرونالدو وجورجينا وهما يرتديان الخواتم الجديدة خلال حفل عشاء في لندن، التي وصلها رونالد في إجازة قصيرة، الأمر الذي يعزز قرب زواج الاثنين.

وقال مصدر للصحيفة البرتغالية إن القليل من المقربين من رونالدو وصديقته يعرفون تفاصيل الزيجة المنتظرة، مضيفا: "كل ما هو معروف في هذه اللحظة هو أن جيو تبحث عن بعض فساتين الزفاف".

ويعيش رونالدو (33 عاما) وجورجينا (24عاما) في إيطاليا منذ انتقال رونالدو إلى يوفنتوس الصيف الماضي، ولدى الاثنان طفلة تبلغ عاما اسمها ألانا مارتينا.

وإلى جانب ابنتها، تعتني جورجينا بأبناء رونالد الثلاثة الآخرين، كريستيانو جونيور وإيفا ماريا وماتيو، كما أنها دعمته في مواجهة مزاعم اغتصابه لسيدة أميركية في واقعة يعود تاريخها إلى عام 2009.

والتقى الاثنان للمرة الأولى في يونيو 2016، في أحد متاجر ملابس "غوتشي" الإيطالية في العاصمة الإسبانية مدريد، حيث كانت جورجينا تعمل.

وأثار اتداء الحسناء الإسبانية خاتم ألماس في بطولة كأس العام الماضية، التي أقيمت في روسيا، شائعات بشأن قرب اقترانها من رونالدو.