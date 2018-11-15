وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن قِصَر كروز سيحول دون تجسيده لشخصية البطل في الجزء الثالث، وهو شرطي أميركي سابق ضخم الجثة.

ويبلغ طول كروز 170 سم، وهو يقل كثيرا عن طول بطل القصة الذي تحدث عنه بالتفصيل الكاتب البريطاني لي شايلد، في رواياته التي تستند إليها سلسلة الأفلام.

ونال كروز (56عاما) استحسانا عن دوره في الجزأين اللذين انتجا في عامي 2012 و2016، لكن الآلاف قالوا إنه كان مخطئا في تجسيد شخصية البطل.

وقال شايلد في تصريحات صحفية إنه "استمتع بالعمل مع كروز. إنه شخص لطيف للغاية، لكن حجم البطل ريتش عنصر مهم".

وتابع: "أريد من جميع هؤلاء القراء الذين أزعجهم وجود توم كروز في الجزأين الأولين أن يساعدوني في المشاركة في اختيار الممثل المناسب لأداء دور البطل في الجزء الثالث".