وقال الوزير الياباني يوشيتاكا ساكورادا، الذي عيّن في المنصبين المذكورين الشهر الماضي، إنه "لم يستخدم جهاز كمبيوتر قط في حياته"، وفق ما نقلت "رويترز".

وأثار إعلان ساكورادا غضب كثير من اليابانيين، وذلك لكونه مسؤولا عن الاستعدادات الخاصة بالأمن الإلكتروني لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي تنظمها طوكيو في 2020.

وجاء تصريح الوزير في اجتماع لجنة برلمانية عقد، الأربعاء، حين سأله نائب معارض عما إذا كان يستطيع استخدام الكمبيوتر، فرد بالنفي، مضيفا أنه "يعلم أن الحفاظ بحزم على الأمن الإلكتروني من وجهة نظر المواطن جزء من عمله".

وحين سأله النائب كيف يمكن لشخص يفتقر لمهارات استخدام الكمبيوتر أن يكون مسؤولا عن الأمن الإلكتروني، قال الوزير: "السياسات يحددها عدد من العاملين في مكتبه بالإضافة إلى الحكومة الوطنية"، معبرا عن ثقته في أنه "لن تكون هناك أي مشكلات".

وخلال حديثه أمام لجنة برلمانية أخرى، أخطأ الوزير ذاته حيث قال إن الأولمبياد سيكلف اليابان 1500 ين (13.21 دولار)، بدلا من 150 مليار ين (1.32 مليار دولار).

وأنحى ساكورادا باللائمة في أخطائه على عدم تقديم المعارضة الأسئلة مسبقا، رغم أنها كانت تفعل ذلك، كما أجاب عدة مرات خلال مؤتمرات صحفية عن الأولمبياد قائلا: "لا أعلم".

جدير بالذكر أن ساكورادا لم يتول أي مناصب وزارية من قبل، خلال 22 عاما قضاها في البرلمان.