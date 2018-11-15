ونشرت مدونة تدعى مادينا شرينزادا مقطع فيديو وهي تقوم باستخدام معجون أسنان لإزالة شعر الجسم غير المرغوب به، قائلة إنها توصلت إلى "تركيبة فريدة" لتخفيف الألم.

وقامت شرينزادا بخلط معجون الأسنان مع الكركم، ثم وضعته على ذراعها وانتظرت حتى يجف قليلا، ثم بدأت بفركه بقوة.

وبعد أن جف الخليط على ذراعها، قامت بمسحه بقطعة ملابس مبللة، مشيرة إلى أنه نجح في إزالة الشعر دون أن تشعر بألم.

وأوضحت المدونة التي يتابعها نحو 400 ألف شخص على إنستغرام، أن الكركم يعد "عاملا مهدئا للبشرة"، فيما يعمل معجون الأسنان على إزالة الشعر.

ويبدو أن "خلطة" شرينزادا لم تعجب جميع المتابعين، إذ أعرب بعضهم عن استيائهم بعد تجربتها، مشيرين إلى أنها لم تنجح، فيما ذكرت طبيبة جلد أن معجون الأسنان سيؤدي إلى تهييج البشرة، وفق ما ذكر موقع "ميرور" البريطاني.