والملكة الجديدة متحدّرة من أصول لبنانية،وتحديداً من بلدة شرتون في قضاء عاليه بمحافظة جبل لبنان، بحسب ما ذكرت صحيفة "النهار".

وأكد رئيس بلدية شرتون جوزف مارون أنّ آل نادر من الجاليات اللبنانية الواسعة الانتشار في كولومبيا.



ووفق المعلومات المتوافرة عن غبرييلاً، فأنها محامية تبلغ من العمر 23 عاماً وطولها 179 سم.



وتخرّجت بتفوق من جامعة لوس أنديس، وتتحدّث اللغات الاسبانية والإنجليزية والبرتغالية بطلاقة، مدافعة عن حقوق المرأة، ومتأثّرة بزوجة الرئيس الأميركي السابق ميشيل أوباما.



وهذه ليست أول مرة تتوج فيها لبنانية على عرش جمال دول الاغتراب، فقد سبق أن توجت ريما فقيه ملكة على "عرش جمال" الولايات المتحدة لعام 2010.