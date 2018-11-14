لذلك كانت المفاجأة كبيرة، حين عثر الباحثون في الجامعة الأميركية مؤخرا، على نحو 148 صغيرا من سمك الحفش، وفقما ذكر موقع "فوكس نيوز".

وقال أحد الباحثين: "النتائج كانت مشجعة جدا. رؤية هذا النوع من الأسماك في هذه المرحلة من حياته كان أمرا مثيرا".

وذكر الباحث مات بالازيك أن الفريق "كان قد فقد الآمال لأنه قضى سنوات في البحث دون نتيجة".

وأضاف: "لكن ما عثرنا عليه هذا الأسبوع أنعش الأمل من جديد. نواصل البحث لأننا على يقين أن عددا مهما من هذه الأسماك ما يزال يجول في البحر".

ويعيش الحفش الأطلسي عادة أكثر من 50 عاما، لكنه تأثر، منذ أوائل 1900، من الصيد الجائر وفقدان الموائل.

وعام 2012، تم إدراج سمك الحفش الأطلسي في قائمة الأسماك المهددة بالانقراض.