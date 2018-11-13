وحسبما أورد موقع "ساينس ألرت" العلمي، الثلاثاء، فإن المرفق البحري يقع على شاطئ مدينة ناخودكا في أقصى جنوب شرقي روسيا، قرب الحدود مع الصين.

وبموجب القانون الدولي، يمكن التحفظ على بعض الحيتان لأغراض علمية وتعليمية محددة، لكن يمنع منعا باتا استغلالها لأغراض تجارية، مثل بيعها لأصحاب أحواض السمك الترفيهية المعروفة بـ"الأكواريوم".

وفتحت السلطات الروسية تحقيقا في الواقعة، بعد تقارير إخبارية تحدث عن 4 شركات تدير هذا المرفق البحري، بغية بيع الحيتان إلى أصحاب أحواض السمك الترفيهية في الصين المجاورة، خارج نطاق القانون.

وفي المزرعة المائية، يوجد نحو 90 حوتا من فصيلة الحوت الأبيض و10 أخرى من فصيلة حوت الأوركا، يحتفظ بها في أقفاص تحت الماء، فيما يحرسها رجال مسلحون يقيمون في المنشأة.

وبدأ احتجاز بعض الحيتان في الأقفاص المائية منذ شهر يوليو الماضي، وفق التقارير التي أشارت إلى أن الشركات المسؤولة عن المشروعة تصطاد الحيتان من البحر قبل الزج بها إلى "السجن".

وتبيع هذه الشركات بعض الحيتان بمبلغ 6 ملايين دولار إلى وسطاء صينيين.

وتلقى أحواض السمك الترفيهية رواجا خاصا في الصين، ويوجد بالفعل حوالى 60 منها حاليا في البلد الضخم، فيما هناك 12 حوضا آخر قيد الإنشاء.