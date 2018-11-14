وصرح إنييستا (34 عاما)، الذي انتقل الصيف الماضي إلى نادي فيسيل كوبه الياباني، بعد رحلة استمرت 22 عاما مع برشلونة الإسباني، أن بداية علاقته بزوجته الحالية، بدأت قبل 11 عاما.

وأوضح في مقابلة نشرها تلفزيون "كواترو" الإسباني، الثلاثاء، أنه "التقى للمرة الأولى بزوجته في أحد المطاعم"، مصرا على أن القصة ليست تقليدية كما ينظر البعض، نظرا للجاذبية التي يمتلكها لاعبو كرة القدم.

وأضاف: "ذهبت مع صديقي (إلى مطعم) وبالصدفة كانت تعمل هناك (آنا) نادلة هناك. بمجرد أن رأيتها وقعت في حبها، لكنها جعلتني أعاني ولم تترك الأمر يسير بسهولة".

وقال: "لقد كان عملا مرهقا (التقرب منها). لجأت إلى بعض الحيل" حتى وافقت على الارتباط به.

وتعرف إنييستا على آنا في 2008، ثم تزوجا عام 2012، ولديهما بنتان هما فاليريا وسيينا، وولد واحد هو باولو.