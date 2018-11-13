ووفق ما ذكرت تقارير إعلامية، فإن الفنانة الأردنية تستعد لأخذ أولى خطواتها الفنية نحو العالمية، بدخولها للمرة الأولى عالم الدراما الأميركية من بوابة شبكة "نتفليكس".

وقالت حداد لموقع "اليوم السابع" إنها تلقت عرضا رسميا للمشاركة في بطولة مسلسل أميركي، مشيرة إلى أنها تتواجد حاليا في جورجيا بالولايات المتحدة لتصوير أولى المشاهد.

وأبدت الممثلة سعادتها الكبرى لخوضها أولى تجاربها التمثيلية في أميركا، واصفة إياها بـ"التحدي والمغامرة"، فيما رفضت الإفصاح عن تفاصيل دورها.

وكانت حداد قد شاركت مؤخرا في بطولة فيلم الرعب "بيت ست" المصري، إذ لعبت دور صحفية مصرية تتولى تحقيقا غامضا.

ولفتت إليها الأنظار، العام الماضي، بعدة أعمال درامية ناجحة، منها مسلسل "أوركيديا"، مع الممثل جمال سليمان والمخرج حاتم علي، ومسلسل "السلطان والشاه" مع النجوم محمد رياض ومادلين مطر.