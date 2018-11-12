ونشر صلاح صورة له على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك مرتديا قناعا وقميصا عليه شعار مجلة "بلاي بوي" الإباحية، أثناء استعداده للسفر إلى مصر، لمشاركة المنتخب في المعسكر التدريبي.

وكتب نجم ليفربول على الصورة: "السفر متخفيا"، في إشارة للقناع الذي يرتديه في الصورة، والذي قد يعبر عن رغبته بالابتعاد عن الأنظار خلال الرحلة إلى مصر.

وظهر صلاح في صورة "السيلفي" الذي التقطها مرتديا قميصا أسودا عليه شعار "بلاي بوي"، بعبارة "بلاي بوي بروجيكت" أو "مشروع بلاي بوي" وهي مكتوبة بأحرف معكوسة.

وجاءت مئات التعليقات من متابعي الصفحة مستغربة من اختيار صلاح لارتداء هذا القميص، وعلق أحدهم: "الرجاء إخفاء شعار بلاي بوي.. أنت مثال أعلى للملايين".

وعلق آخر: "اخلع قميص بلاي بوي التافه هذا"، وشهد منشور صلاح مئات التعليقات الغاضبة من شعار المجلة الإباحية عليه.

يذكر أن صلاح سافر الاثنين للانضمام لبعثة المنتخب المصري الذي يستعد لمواجهة تونس الجمعة في الإسكندرية، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا.