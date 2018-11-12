وجاء اعتقال الطبيب فكري سيفيلن إثر دعاوى قضائية جنائية بحقه من اثنتين من مريضاته، زعمتا فيهما أنهما تعرضتا للتحرش في عيادته النسائية الكائنة في حي نشانتاشي في الجزء الأوروبي من اسطنبول.

ورفض الطبيب فكري الاتهامات بحقه، بينما كان رجال الشرطة يصادرون أجهزة الكمبيوتر والهواتف في عيادته كجزء من التحقيق في القضية.

وقالت صحيفة "صباح" في عددها الاثنين إنه تم اعتقال فكري بعد أن توافرت لدى المحكمة "شبهة جنائية قوية" بحقه.

وأضافت المحكمة أن هذا الاعتقال جاء نتيجة لرسائله إلى مريضتين، عثر عليهما في هاتف فكري تفيد بإيحاءات جنسية، بحسب ما نقلت صحيفة "حرييت" الناطقة بالإنجليزية.

وجاء في أمر الاعتقال أيضا أن طبيب النسائية دفع مريضاته لمشاهدة أفلام جنسية في عيادته، وكان يسأل أثناء عرض تلك الأفلام أسئلة تنتهك خصوصيات النساء.

وتم حبس الطبيب في سجن في اسطنبول إلى حين محاكمته.