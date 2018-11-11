إذاعة "راديو كولونيا"، والتي تحظى بشعبية كبيرة في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيريس، ستذيع مباراتي الذهاب والعودة بصوت تعليق هادئ أثناء المباراة، وتحديدا في اللحظات المثيرة مثل تسجيل الأهداف أو إضاعتها أو أثناء الهجمات الخطرة، مع وضع موسيقى مريحة للأعصاب في الخلفية تساعد على الاسترخاء..

ووفقا لتقارير صحفية محلية فإن هذه المبادرة من قبل المحطة الإذاعية تأتي حرصا على سلامة المشجعين، وتحديدا من يعانون حالات مرضية قد يؤثر الانفعال عليهم، مثل أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، خصوصا مع الحب الجارف للمشجعين الأرجنتينين لكرة القدم.

"راديو كولونيا" أعلن أن مباراة الذهاب في ملعب بوكا جونيورز " بومبونيرا" سيعلق عليها معلقين بالتناوب وسيصحبهما طبيب متخصص في أمراض القلب.

ولن يتمكن المستمعون على البث "الهادئ" سماع هتافات الجماهير أو أي ضوضاء على أرضية الملعب، فقط التعليق الهادئ والموسيقى التي تساعد على تخفيف التوتر.

وفي آخر مواجهة بين الفريقين في نفس البطولة عام 2015، جرى نقل 4 لاعبين من "ريفر بليت" للمستشفى بعد تعرضهم لاعتداء من قبل مشجعي "بوكا" برذاذ الفلفل، ما أدى لإقصاء "بوكا جونيورز" من البطولة لاحقا، ويتمكن "ريفر بليت" من إحراز لقبه الثالث.

وتأجلت، السبت، مباراة الذهاب في ملعب "بومبونيرا" بعد هطول أمطار غزيرة على العاصمة الأرجنتينية، وجرى نقل موعد المباراة إلى اليوم الأحد.

ويتنظر الملايين من عشاق كرة القدم هذه المباراة، ما يظهر جليا في أسعار تذاكر المباراة التي وصلت في السوق السوداء إلى 25 ألف دولار أميركي، علما أن السعر الأصلي هو 90 دولارا فقط.