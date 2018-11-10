وبعد تمثال صلاح الذي أثار جدلا ممزوجا بالانتقادات، الذي عرض في منتدى شباب العالم في شرم الشيخ قبل أيام، نشر الفنان هاني جمال، السبت، صورا تجمعه مع عمل فني آخلا يجسد لاعب ليفربول الإنجليزي.

وربط متابعون على مواقع التواصل الاجتماعي الحدثين معا، مشيرين إلى منافسة بين النحاتين المصريين لتنفيذ عمل فني لصلاح.

ولم يحظ التمثال الذي عرض في منتدى شباب العالم بإعجاب مشاهديه، إذ طالته انتقادات عدة ممزوجة بالسخرية أحيانا، بسبب حجمه وهيئة صلاح، التي رآها كثيرون غريبة بعض الشيء.

إلا أن صلاح نفسه تواصل هاتفيا مع مي عبد الله صاحبة العمل مشيدا بمهارتها، حسبما قالت النحاتة على "فيسبوك"، مضيفة أنه طلب منها إعداد تمثال جديد للاحتفاظ به في منزله.

لكن يبدو أن هاني جمال نجح في تلافي الكثير من العيوب التي ظهرت في عمل مي عبد الله، ليخرج تمثالا يبدو أكثر إتقانا من عمل "منافسته".

وأشاد متابعون على مواقع التواصل بدقة جمال، وتمكنه من أدواته التي أخرجت تمثال صلاح بملامح واضحة تشبه اللاعب إلى حد كبير، بعكس تمثال مي عبد الله.

ويحظى صلاح بشعبية جارفة في مصر، منذ انتقاله للاحتراف الخارجي في بازل السويسري قبل سنوات، تعاظمت مع انتقاله إلى ليفربول واقتران اسمه بأكبر نجوم كرة القدم على مستوى العالم.