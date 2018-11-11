وظهر الثعلب الرمادي في حديقة في مدينة ألسيجير في تشيشير، وعملت منظمة خيرية معنية بحقوق الحيوانات بالاعتناء به.

وتم وضع الثعلب النادر في "منزل مؤقت"، ومُنح اسم "شادو" (الظل)، بسبب لونه المميز، حسبما ذكرت صحيفة "صن" البريطانية.

وأوضحت منظمة "RSPCA" أن هذه المرة الأولى التي يظهر فيها هذا الثعلب منذ 25 عاما، لافتة إلى أن "شادو" بصحة جيدة وسيتم إعادته إلى مالكيه قريبا، إذا تم العثور عليهم.

وأضافت المنظمة أنه في حال عدم التعرف على مالكيه، فسيتم تسليم الثعلب النادر لشخص "متخصص" في التعامل مع هذا النوع من الحيوانات.