وذكرت صحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية، السبت، أن الحارس الألماني البالغ من العمر (26عاما) "ليس لاعبا تقليديا يميل إلى الابتعاد عن الجمهور".

وأوضحت أن الصورة تظهر بشكل جليّ أن تير شتيغن "متحمس للتواصل والتفاعل مع الجمهور"، ودللت على ذلك بأنه "اتخذ منزلا في حي غراسيا الشهير في قلب برشلونة مسكنا له، وهو أمر غريب عن نجوم النادي الكتالوني الذين يفضلون أماكن بعيدة للسكن".

وقالت إنه من الشائع رؤية الحارس الألماني يمشي بالقرب من منزله، لا بل إنه يحتاج يستخدم لوح التزلج في الاستمتاع بوقته أمام الناس.

ويبدو سلوك، تير شتيغن مختلفا عن نجوم كرة القدم، ومنهم لاعبو برشلونة الذي يتنافسون على شراء أثمن السيارات، كما أنهم يحصرون حركاتهم في أماكن بعيدة عن الجمهور، خاصة المواصلات العامة مثل القطارات والحافلات.

ويقدم كثيرون تفسيرين الأمر، الأول يتمثل في تعالي بعض اللاعبين، والثاني في محاولتهم الحفاظ على خصوصيتهم وممارسة الحياة الطبيعية بعيدا عن مضايقات الفضوليين والجمهور.